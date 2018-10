Μόλις 3,5 λεπτά η συνέντευξη Τύπου του Μουρίνιο σε βαρύ κλίμα! (vid)

Η κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει φτάσει στο απροχώρητο καθώς οι σχέσεις του Μουρίνιο με τους παίκτες, αλλά και με τους ρεπόρτερ της ομάδας είναι οριακές.

Η συνέντευξη Τύπου του Special One το πρωί της Παρασκευής ενόψει της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ έλαβε χώρα στις 08:00 με τον Πορτογάλο τεχνικό να κάνει... καψώνι στους δημοσιογράφους λόγω της κριτικής που του ασκείται.

Το κλίμα ήταν πολύ βαρύ και η συνέντευξη Τύπου κράτησε μόλις τρία λεπτά και 30 δευτερόλεπτα με τον Μουρίνιο να μην έχει καθόλου όρεξη για απαντήσεις. Μάλιστα απάντησε μόλις σε έξι ερωτήσεις από αυτές που του έγιναν και μονολεκτικά δείχνοντας ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά του προς τον Τύπο.

«Μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Χρειαζόμαστε βαθμούς, τους βαθμούς που χάσαμε στα τελευταία δύο ματς», ανέφερε ο Μουρίνιο, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για το αν δέχεται ότι η φόρμα της Γιουνάιτεντ δεν είναι καλή, απάντησε: «Ναι, το δέχομαι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μουρίνιο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση που του έγινε για το αν κάνει τα πάντα για να διορθώσει τα πράγματα, τη στιγμή που η Γιουνάιτεντ κινδυνεύει να μείνει για πέντε σερί ματς χωρίς νίκη για πρώτη φορά από το 1999.

Τέλος, αναφορικά με τις εξηγήσεις που κλήθηκε να δώσει σχετικά με το αγωνιστικό πρόσωπο της Γιουνάιτεντ, ο Πορτογάλος προπονητής... ντρίμπλαρε την ερώτηση. «Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους», υπογράμμισε, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος, όντας εμφανώς τσαντισμένος.

WATCH: @ManUtd manager Jose Mourinho was in reflective mood ahead of the @premierleague clash with @NUFC pic.twitter.com/eSijihCJNf

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 5 Οκτωβρίου 2018