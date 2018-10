Φιρμίνο: «Φοβήθηκα μη χάσω την όρασή μου... » (vid)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Λίβερπουλ, αμέσως μετά το χτύπημα που δέχθηκε κατά λάθος από τον Βερτόνχεν στο Λονδίνο, έκανε νόημα για να γίνει αλλαγή και δεν μπορούσε να δει καθόλου από το αριστερό μάτι.

Αυτό έθεσε υπό αμφιβολία τη συμμετοχή του στο αμέσως επόμενο ματς των «κόκκινων» απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League, αλλά κατάφερε να επιστρέψει και να σκοράρει στις καθυστερήσεις για το τελικό 3-2, χαρίζοντας τη νίκη και πανηγυρίζοντας... με το ένα μάτι κλειστό.

«Τώρα πλέον δεν πονάω τόσο, είναι πολύ καλύτερα. Όταν συνέβη δεν μπορούσα καθόλου να δω και ο πόνος που ένιωθα με έκανε να φοβάμαι μήπως χάσω την όρασή μου από το ένα μάτι. Ο γιατρός μου έδωσε ένα παυσίπονο και ηρέμησα. Σκεφτόμουν μήπως δεν καταφέρω να ξαναδώ καλά, αλλά ευχαριστώ τον Θεό που γίνομαι πλέον όλο και καλύτερα. Είναι ακόμα λίγο κόκκινο το μάτι μου, αλλά συνεχίζω τη θεραπεία μου και όλα πάνε καλά» ανέφερε ο Φιρμίνο.

