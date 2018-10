Καψώνι στους δημοσιογράφους ο Μουρίνιο: Έβαλε στις 8 το πρωί τη συνέντευξη Τύπου! (pic)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης – Λάτσιο με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Μουρίνιο βλέπει την ισχυρή κριτική που του ασκείται και από τον Τύπο στην Αγγλία για την κατάσταση που περνάει η Γιουνάιτεντ και έτσι θέλησε να πάρει... εκδίκηση από τους δημοσιογράφους!

Τι σκέφτηκε ο Special One; Να βάλει τη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Νιούκαστλ στις 8 το πρωί της Παρασκευής!

Έτσι έκανε έναν Άγγλο ρεπόρτερ να αναρωτηθεί αν ο Μουρίνιο θα έχει μαζί του και ένα μπολ με κόρνφλεϊκς για πρωινό...

Mourinho press conference taking place at 8am tomorrow. Wonder if he'll bring a bowl of cornflakes with him...

— Paul Hirst (@hirstclass) 4 Οκτωβρίου 2018