Ζήτησε συγγνώμη για το... τυφλό like σε δημοσίευση υπέρ της απόλυσης Μουρίνιο!

Ο διεθνής φουλ μπακ από το Εκουαδόρ, ασπάστηκε την άποψη που αποτυπώθηκε σε σελίδα θαυμαστών του για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου χαρακτηριστικά γραφόταν πως: «Το να παρακολουθείς πλέον τα ματς της Γιουνάιτεντ είναι... βασανιστήριο και ήρθε ο καιρός που ο Ζοσέ Μουρίνιο πρέπει να φύγει».

Το πρωί της Τετάρτης, ο Αντόνιο Βαλένσια θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, τουλάχιστον παραδέχθηκε πως ήταν εκείνος που πάτησε το like και δεν τον χάκαραν, ωστόσο είπε: «Δεν ασπάζομαι τη συγκεκριμένη άποψη και απολογούμαι γι' αυτό που έγινε. Δεν διάβασα τι ακριβώς έγραφε...».

Yesterday, I liked a post on Instagram without reading the text that accompanied the picture. These are not my views and I apologise for this. I am fully supportive of the manager and my teammates. We are all giving our everything to improve the results. pic.twitter.com/bMEsrAwMkh

— Antonio Valencia (@anto_v25) October 3, 2018