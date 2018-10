Το γκολ του Ανρί με το τακουνάκι που έκανε την Premier League να παραμιλάει (vid)

Ο Γάλλος άσος με τη φανέλα της Άρσεναλ είχε σκοράρει με κάθε τρόπο, από κάθε θέση, είτε καθοριστικά γκολ, είτε γκολ που απλά διεύρυναν το σκορ σε μία Άρσεναλ που... πέταγε!

Σαν σήμερα, λοιπόν, στις 2 Οκτωβρίου του 2004, ο Ανρί είχε σημειώσει ένα από τα πιο όμορφα γκολ της καριέρας του στο 4-0 επί της Τσάρλτον στο Χάιμπουρι.

Με πλάτη προς το τέρμα και τον αμυντικό «κολλημένο» πάνω του, κατάφερε χωρίς να έχει οπτική επαφή με τον γκολκίπερ, με τακουνάκι να στείλει την μπάλα στη γωνία και να βάλει ακόμα ένα από τα σπουδαία γκολ που συνήθιζε να σκοράρει με τόση ευκολία.

Η Άρσεναλ μέσω των social media θυμήθηκε εκείνη την γκολάρα του Ανρί που είχε σημειωθεί ακριβώς σαν σήμερα πριν από 14 χρόνια...

Another day, another @ThierryHenry-based anniversary

Which GIF best sums up this ingenious finish? pic.twitter.com/J8GW6ys0GI

— Arsenal FC (@Arsenal) 2 Οκτωβρίου 2018