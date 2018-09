Ξέσπασμα Νέβιλ: «Μπάχαλο η Γιουνάιτεντ, φταίνε οι ανώτεροι, όχι ο Μουρίνιο»!

Ο άλλοτε αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» δεν κατάφερε να συγκρατήσει την οργή με την οποία ξύπνησε το πρωί της Κυριακής, μετά τη νέα «σφαλιάρα» που δέχθηκε η πρώην ομάδα του με το 3-1 από τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Γράφοντας μήνυμα στα social media, τα έβαλε με τα ... μεγάλα κεφάλια της Γιουνάιτεντ, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Αυτό το μπάχαλο, η τρέλα, ξεκίνησε από την ημέρα που απολύθηκε ο Μόγιες έπειτα από μόλις 8 μήνες θητείας. Τότε είναι που χάσαμε κάθε αξία πάνω στην οποία βάδιζε ο σύλλογος για 100 χρόνια. Δεν είναι ο προπονητής η αιτία αυτή τη στιγμή, είναι η έλλειψη ποδοσφαιρικής ηγεσίας πάνω από εκείνον. Δεν υπάρχει κανένα πλάνο, έχουν σκορπίσει τα πάντα»!

This mess started when United sacked David Moyes after 8 months and we lost all sense of the values that the club had been built on for 100 years . It’s not the manager it’s the lack of football leadership above him. They are bouncing all over the place with no plan!

