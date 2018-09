Δείτε το φοβερό τακουνάκι με τη μία έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, με το οποίο ο Ράσφορντ έβαλε ξανά στο παιχνίδι τη Γιουνάιτεντ:

Manchester United goal. Rashford with a fine finish. West Ham just scored to 3-1 though. pic.twitter.com/tg8YeW6eTO

— Tom vdm (@TVDMolen) 29 Σεπτεμβρίου 2018