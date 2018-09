Γι' αυτό τον λόγο ο Αζάρ έκοψε τον κλασικό πανηγυρισμό του (vid)

Εδώ και καιρό ο άσος της Τσέλσι έχει αφήσει τον τυπικό πανηγυρισμό με τον οποίο τον θυμόμαστε, δηλαδή να γλιστράει με τα γόνατα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός ήταν σήμα κατατεθέν του Αζάρ και μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Τσέλσι, ο Βέλγος άσος αναφέρθηκε και στον λόγο που σταμάτησε να πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο.

Όπως εξήγησε τα γόνατά του τρίβονταν πάνω στο γρασίδι και του δημιουργούσε την αίσθηση του καψίματος με αποτέλεσμα να βρει άλλον τρόπο για να πανηγυρίζει τα γκολ.

«Αυτόν τον πανηγυρισμό γλιστρώντας στο γρασίδι έπρεπε να τον σταματήσω. Τα γόνατα μου καιγόντουσαν, συνεπώς δεν θα πανηγυρίσω ξανά με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε.

Ο Αζάρ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη γκολάρα που σημείωσε στο Λιγκ Καπ απέναντι στη Λίβερπουλ, δίνοντας εξήγηση για το γεγονός ότι προτίμησε να τελειώσει τη φάση με μια ατομική ενέργεια: «Όταν βλέπω πως δεν υπάρχει άλλη λύση το κάνω μόνος μου. Οπότε το μόνο που σκέφτομαι είναι να πάρω την σωστή απόφαση».

'If I see that there is no solution, I just go on my own!' - @HazardEden10

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 28 Σεπτεμβρίου 2018