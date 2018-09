Απίθανη γκολάρα στο Σέφιλντ Γουέντσντεϊ-Λιντς (vid)

Ο Άνταμ Ριτς φρόντισε να κάνει το γύρο του κόσμου με αυτή τη γκολάρα που θα δείτε.

Ο άσος της Σέφιλντ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με τη Λιντς με αυτόν τον τρομερό τρόπο που θα δείτε. Συγκεκριμένα έπιασε ένα γεμάτο σουτ έξω από την περιοχή ανοίγοντας έτσι το σκορ.

Πάντως, η Λιντς έκανε το 1-1 και έτσι είναι μόνη πρώτη στην κορυφή - έστω και προσωρινά πίσω από Μίντλεσμπρο και Γουέστ Μπρομ.

WATCH: Adam Reach scores a wonder-goal on the stroke of half-time to put Sheffield Wednesday in front against Leeds!

That was unstoppable!

Watch it live on Sky Sports Football and Main Event or follow it here: https://t.co/DLCQZG5nOm pic.twitter.com/NCX2KZ2jZo

— Sky Sports Football (@SkyFootball) September 28, 2018