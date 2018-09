Σαν σήμερα: Το απίθανο ντεμπούτο του Ρούνεϊ στο Champions League με χατ-τρικ! (pics & vid)

Τα 37 εκατ. ευρώ που δαπάνησε η Γιουνάιτεντ για λογαριασμό του φάνηκαν ως η απόλυτη επένδυση στο μέλλον. Το «αστεράκι» της Έβερτον έδειχνε στον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πως δεν είναι απλώς το «next big thing» του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά κι ένας πρωταγωνιστής από την «πάστα» των αρχηγών του Ολντ Τράφορντ, εκείνων που αφήνουν εποχή με τα χρώματα των «κόκκινων διαβόλων».

Λίγες μέρες πριν, είχε βρεθεί στο επίκεντρο της μεταγραφικής κουβέντας στην Αγγλία και σύντομα κλήθηκε να αποδείξει, με μεγάλη επιτυχία, πως η Γιουνάιτεντ είχε βρει ό,τι έψαχνε.

Η Φενέρμπαχτσε ήταν το «θύμα» που βρέθηκε στο δρόμο του Ρούνεϊ, στο ντεμπούτο του στα «αστέρια», αφού στην πρεμιέρα με τη Λυόν είχε μείνει εκτός αποστολής. Έτσι, έμελλε να ντεμπουτάρει στο Ολντ Τράφορντ και να καταπλήξει όσους παρακολούθησαν το ευρύ 6-2 απέναντι στους Τούρκους, με δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο κι ένα στη συνέχεια!

Teenager Wayne Rooney scored a hat-trick on his Manchester United debut #OnThisDay in 2004 #UCL #FlashbackFriday @ManUtd @WayneRooney pic.twitter.com/7dnib93eZk

