Το video αποτυπώνει πλήρως την... παρωδία που συμβαίνει στην Γιουνάιτεντ και στις σχέσεις του Μουρίνιο με τους παίκτες του.

This, on when Jose Mourinho meets his number and ex-players one day is so apt pic.twitter.com/oti0VivdM6

— Michael Oti Adjei (@OtiAdjei) September 27, 2018