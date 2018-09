Αζάρ: «Στα τρία καλύτερα γκολ της καριέρας μου αυτό με τη Λίβερπουλ»

Η Τσέλσι απέκλεισε τη Λίβερπουλ από το Carabao Cup χάρη στο εξαιρετικό γκολ του Εντέν Αζάρ. Ο Βέλγος το γούσταρε όσο κι ο κόσμος που το βλέπει ξανά και ξανά στο διαδίκτυο και μάλιστα το έχει στο top-3 των καλύτερων τερμάτων που έχει σημειώσει στην καριέρα του.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Έχω σημειώσει μερικά παρόμοια γκολ! Θα έλεγα ότι είναι στα τρία καλύτερα, αν όχι στην κορυφή της λίστας μου.

​Θυμάμαι πριν από περίπου δύο χρόνια, ένα γκολ κόντρα της Άρσεναλ στο "Στάμφορντ Μπριτζ", το οποίο ήταν ένα από τα καλύτερα της καριέρας μου. Αν θέλω να είμαι ένας μεγάλος παίκτης, τότε πρέπει να σκοράρω στα μεγάλα παιχνίδια και αυτό έκανα σήμερα»

Eden Hazard shutting down Anfield once again, respect the boss. #cfc pic.twitter.com/NsncRPN0Ou

— BK (@CFCBrano) September 26, 2018