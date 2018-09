Το χάρηκαν με την ψυχή τους τα «κριάρια» (vid&pics)

Ο μεγάλος στόχος της Ντέρμπι Κάουντι από την στιγμή που συμφώνησε με τον Φρανκ Λάμπαρντ είναι να επιστρέψει όσο γίνεται πιο γρήγορα στην Premier. Αυτό φυσικά μόνο εύκολο δεν είναι, αλλά σίγουρα όπως φάνηκε και από την μεγάλη πρόκριση στον 3ο γύρο του League Cup, η ομάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

Τα... κριάρια κατάφεραν να επικρατήσουν στα πέναλτι μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» και όπως είναι λογικό μετά το τέλος της αναμέτρησης χάρηκαν με την ψυχή τους αυτή την επιτυχία. Παίκτες με Λάμπαρντ έγιναν ένα κουβάρι, ενώ στην συνέχεια πήγαν με το μέρος που ήταν οι φίλοι της Ντέρμπι και πανηγύρισαν μαζί τους.

Together.

Thank you for your incredible support tonight. pic.twitter.com/PZls6Ppekf

