Το Λιγκ Καπ περνάει σε δεύτερη μοίρα για πολλές ομάδες της Premier League, που συνήθως δίνουν την ευκαιρία σε αρκετούς νεαρούς να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Η Φούλαμ, όμως, το... τερμάτισε, καθώς στον πάγκο της βρέθηκε ο 15χρονος Χάρβεϊ Έλιοτ για το εκτός έδρας ματς με την Μίλγουολ!

15-year-old Harvey Elliott is on the bench tonight #FFC pic.twitter.com/7lKv8WWurE

— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 25, 2018