Ομπαμεγιάνγκ-Λακαζέτ: Δίδυμο... φωτιά (pic)

H Άρσεναλ επικράτησε 2-0 της Έβερτον συνεχίζοντας έτσι το νικηφόρο σερί της για 4η εβδομάδα.

Ο Ράμσεϊ είχε 2 ασίστ, με τον Λακαζέτ να ανοίγει το σκορ πετυχαίνοντας το δεύτερο φετινό του τέρμα και το 10ο στα 16 ματς από τη μέρα που πάτησε το πόδι του στο «Emirates» ο Ομπαμεγιάνγκ.

Όσο για τον Γκαμπονέζο; Σκοράραρς κι αυτός για δεύτερη φορά φέτος. Σε 21 ματς που έχει παίξει με την ομάδα του Λονδίνου έχει 14 γκολ. Μάλιστα ο ένας έχει τροφοδοτήσει τον άλλον με ασίστ 5 φορές.

Οι «κανονιέρηδες», φαίνεται ότι έχουν βρει την... υγειά τους μ' αυτούς τους δύο στην επίθεση.

Since Pierre-Emerick Aubameyang joined Arsenal:

Aubameyang: Games played 21 goals scored 14

Lacazette: Games played 16 goals scored 10

They've also assisted each other five times, a dynamic duo

via @bet365

— 101 Great Goals (@101greatgoals) September 23, 2018