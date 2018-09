Ο Τζον ΜακTzιν δεν είναι ο πιο διάσημος παίκτης της Αστον Βίλα, αλλά μετά την γκολάρα που έβαλε το Σάββατο το απόγευμα, το όνομά του θα κάνει τον γύρο του κόσμου. Μπορεί η ομάδα του να ηττήθηκε εντός 1-2 από την Σέφιλντ Γουένσντεϊ, μα ο Σκωτσέζος μέσος έπιασε την απόλυτη μονοκόμματη φωτοβολίδα και την έστειλε στο παράθυρο.

TAKE A BOW SON. Best angle yet. John McGinn. SUPERB. #AVFC pic.twitter.com/SlhAHvZyu8

— Witton Road View (@WittonRoad) September 22, 2018