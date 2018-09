Πήγε στο «Ολντ Τράφορντ» ο Φέργκιουσον! (pics & vid)

Ο Σκωτσέζος πολυνίκης πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέχρι στιγμής είχε εμφανιστεί μονάχα μέσω βίντεο, όπως το έκανε πριν λίγο καιρό για να ευχαριστήσει τους οπαδούς της ομάδας αλλά και τον απλό κόσμο για τις ευχές και το ενδιαφέρον τις ημέρες που χρειάστηκε νοσηλεία, ενώ, το βράδυ της Πέμπτης έστειλε το μήνυμά του και στον Πολ Σκόουλς σε βραδιά αφιερωμένη στον άλλοτε διεθνή χαφ για την προσφορά του στους «κόκκινους διαβόλους».

Το μεσημέρι του Σαββάτου, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε δημόσιο χώρο και φυσικά το έκανε στο αγαπημένο του «Ολντ Τράφορντ», για να παρακολουθήσει το ματς της Γιουνάιτεντ απέναντι στη Γουλβς!

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στο γήπεδο... Είναι μια μεγάλη διαδρομή αυτή που διανύω, αλλά κάνω σταθερά βήματα» ανέφερε στο επίσημο κανάλι του συλλόγου.

"It's great to be back and I just hope we get a win today!"

