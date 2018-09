Το πρόβλημα της άμυνας της Φούλαμ στα πρώτα 87'' με αποτέλεσμα το γκολ της Γουότφορντ, δεν ήταν απλά μια κακή στιγμή. Τα μετόπισθεν των «cottagers» είχαν μείζον θέμα στο παιχνίδι απέναντι στην εντυπωσιακή ομάδα του Χάβι Γκράθια, με τον Γκρέι να πλασάρει σωστά τον Μπετινέλι για το 1-0 στο 2ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Χιουζ. Ασύνδετη και δίχως καθαρό μυαλό οι γηπεδούχοι, είχαν μονάχα μια καλή στιγμή επιθετικά με τον Βιέτο στο 13' που δεν πρόλαβε την έξοδο του Φόστερ και στη δεύτερη ευκαιρία έκανε γύρισμα στο πουθενά. Η Γουότφορντ είχε το πάνω χέρι, έδειχνε αρκετά πιο απειλητική και αποφασιστική και οι κινήσιεις του Ντίνεϊ προκαλούσαν μπελάδες στην άμυνα της Φούλαμ.

Αυτό που ήθελε να δει ο κόσμος της Φούλαμ για να φτιάξει κλίμα στην εξέδρα και να δώσει ώθηση ήταν κάτι πολύ πιο δραστήριο από αυτό που είχαν παρουσιάσει οι παίκτες του Γιοκάνοβιτς στο ματς και αυτό συνέβη στα πρώτα λεπτά της επανάληψης. Η ενέργεια που έβγαλαν οι «cottagers» ήταν καλή αφορμή για να ξεσηκωθεί ο κόσμος, ο ρυθμός άνοιξε, όμως και πάλι κάτι έλειπε από την τελική προσπάθεια. Κι αφού κυκλοφορούσε τη μπάλα έξω απ' τα καρέ του Φόστερ, στο 82' ένα λάθος του Γιάνμαατ και μια χαμηλή μπαλιά του Βιέτο αρκούσαν για τον «Killer» Μίτροβιτς να βρεθεί εκεί που έπρεπε στη μικρή περιοχή για να γράψει το τελικό 1-1 στο «Craven Cottage». Ο Ντίνεϊ τρία λεπτά αργότερα έκανε λάθος στην περιοχή ψάχνοντας τον Γκρέι αντί να σουτάρει, με αποτέλεσμα να διώξει η άμυνα των γηπεδούχων. Δοκάρι στο 89' σε δυνατή κεφαλιά του Μιτρο-γκολ.

Finally Fulham pressure has found a Watford crack. Mitrovic has scored his fifth of the season to make it 1-1 #FULWAT pic.twitter.com/ZoVL5NYPz7

— Through_pass_Ke (@through_pass_ke) September 22, 2018