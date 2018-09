Νέο μήνυμα με βίντεο από τον Σερ Άλεξ, σε βραδιά προς τιμήν του Σκόουλς (vid)

Ακόμα δεν δύναται να κυκλοφορήσει ή να συμμετέχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και πολύωρες συγκεντρώσεις...

Παρ' όλα αυτά, ακόμα κι αν παρουσιάζεται μέσα από βίντεο, αποτελεί ένα σημάδι πως τουλάχιστον είναι καλά! Ο Σερ Άλεξ δεν μπορούσε να δώσει το «παρών» το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο «Ολντ Τράφορντ» σε μια βραδιά για τον Πολ Σκόουλς και την προσφορά του στους «κόκκινους διαβόλους».

Παρ' όλα αυτά, η Τάξη του '92 παρακολούθησε σε βίντεο ένα μήνυμα που έστειλε ο Φέργκιουσον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πόσο μεγάλη καριέρα... Τα γκολ που πέτυχες ήταν εκπληκτικά, ήσουν τέλειος ποδοσφαιριστής παρά τους τόσους εξαιρετικούς παίκτες που πέρασαν από την ομάδα στο παρελθόν. Ο Πολ βρίσκεται στο πάνθεον των θρύλων της Γιουνάιτεντ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού».

Sir Alex can’t be here tonight but has sent a message. pic.twitter.com/PGDskZOjI3

