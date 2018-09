Ο πιτσιρικάς οπαδός της Γουλβς που δεν λογαριάζει σε ποια ομάδα παίζει ο Χαρτ (vid)

Ο Άγγλος γκολκίπερ των «clarets», λίγο μετά την ήττα (1-0) της ομάδας του στο «Μολινό», το μεσημέρι της Κυριακής, κατευθύνθηκε πίσω από την εστία του εκεί όπου προφανώς είχε αντικρίσει τον πιτσιρικά και τον είχε ακούσει να του φωνάζει κατά τη διάρκεια του ματς.

Του έδωσε το σορτσάκι του και τον χαιρέτησε, κάνοντας τον μικρό χαρούμενο για το δώρο που πήρε από τον Χαρτ, ακόμα κι αν εκείνος έπαιζε σε αντίπαλη ομάδα.

Όμορφη κίνηση από τον έμπειρο τερματοφύλακα, ακόμα πιο όμορφο το χειροκρότημα που πήρε από την εξέδρα και τη σκέψη πως χάρισε μια ευτυχισμένη στιγμή σε ένα παιδί...

A great touch from @BurnleyOfficial goalkeeper, Joe Hart, on Sunday as he makes a young Wolves goalkeeper's day.

pic.twitter.com/xvjOtqmUfe

— Wolves (@Wolves) September 17, 2018