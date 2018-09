Τρελός πανηγυρισμός του Μουρίνιο στον πάγκο (vid)

Ο Άγγλος αμυντικός με ωραίο κοντρόλ και γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους «κόκκινους διαβόλους» πριν τη λήξη του ημιχρόνου στη νίκη (2-1) που κατέκτησε η ομάδα του στην 5η αγωνιστική της Premier League, με τον Μουρίνιο να πετάγεται από τη θέση του σε ένα ξέσπασμα από αυτά που δεν μας έχει συνηθίσει...

Jose Mourinho's reaction to Smalling's goal. People say this man doesn't love the club. I love this. pic.twitter.com/FBDxQRL7pd

— Devils of United (@DevilsOfUnited) September 15, 2018