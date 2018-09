Ο Λίνεκερ ζήτησε συγνώμη και αποθέωσε Μίλνερ

Πέρσι πρώτος σε ασίστ στο Champions League και φέτος ξανά υπερπολύτιμος για τον Γίργκεν Κλοπ. Ο Τζέιμς Μίλνερ έκανε ακόμα ένα εξαιρετικό ματς στο 1-2 της Λίβερπουλ στην Τότεναμ και υποχρέωσε τον Γκάρι Λίνεκερ σε αποθεωτική και ειλικρινή... κωλοτούμπα για τις ικανότητές του.

«Κάποτε τουίταρα ότι δεν ήξερα τι ακριβώς έκανε ο Μίλνερ στο γήπεδο. Πλέον ξέρω και του οφείλω μία συγνώμη. Είναι εξαιρετικός, πολυθεσίτης-ευπροσάρμοστος και έξυπνος ποδοσφαιριστής. Ηταν λάθος μου», για να λάβει την ευχαρίστηση του μέσου των Red, που επίσης τον εξήρε: «Ευχαριστώ Γκάρι, ανέκαθεν εκτιμούσα τον δικό σου ρόλο στο γήπεδο και οι εκτιμήσεις σου τώρα είναι εξαιρετικές και έξυπνες».

Thanks Gary, always appreciated your role on the football pitch... and your punditry is now terrific and intelligent https://t.co/cCDyHZjnsa

— James Milner (@JamesMilner) September 15, 2018