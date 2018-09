Κυριολεκτικά... no look ο Φιρμίνο, ίσως χάσει την Παρί (pics)

Το έχει καθιερώσει, το να σκοράρει κάποιες φορές δίχως να κοιτάζει την εστία. Αυτό το no look γκολ που σημείωσε και το Σάββατο στη νίκη επί της Τότεναμ. Μόνο που πλέον αυτό το... no look ισχύει στην πραγματικότητα πλέον για τον Ρομπέρτο Φιρμίνο, ο οποίος δεν βλέπει από το αριστερό μάτι, καθώς ο Βερτόνγκεν έβαλε το μισό δάκτυλό του μέσα, σε κάτι που είναι ανατριχιαστικό. «Υπάρχει θέμα, δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή και μας ανησυχεί», κινδυνολόγησε ο Γίργκεν Κλοπ για τη μεγάλη αναμέτρηση της ερχόμενης Τρίτης εντός με την Παρί στο Champions League.