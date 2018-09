Οι ... βολίδες των Φάμπρεγας και Αντεμπαγιόρ «καθάρισαν» το ντέρμπι (vid)

Οι «κανονιέρηδες» πριν από μερικά χρόνια μπορούσαν να υπερηφανεύονται για το γεγονός πως δεν επέτρεπαν στους συμπολίτες τους να τερματίσουν πάνω από εκείνους στη βαθμολογία.

Αυτό, εν έτει 2018 έχει αλλάξει άρδην με την ποιότητα που χαρακτηρίζει την Τότεναμ του Ποτσετίνο και τις δυσκολίες που βίωνε ο Αρσέν Βενγκέρ στο «Έμιρεϊτ» προτού η πρώην, πλέον, ομάδα του περάσει σε νέα εποχή με τον Ουνάι Έμερι.

Σαν σήμερα, πάντως, 15 Σεπτέμβρη του 2007, οι «κανονιέρηδες» πέρασαν από την έδρα των «σπιρουνιών» με το επιβλητικό 3-1 και μάλιστα το έκαναν με ανατροπή και με τρομερά γκολ.

Το σκορ είχε ανοίξει ο πιτσιρίκος, τότε, Γκάρεθ Μπέιλ με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ στην κλειστή γωνία, για να έρθει η αντεπίθεση διαρκείας από την Άρσεναλ.

Ο Αντεμπαγιόρ ισοφάρισε με κεφαλιά, προτού μαζί με τον Φάμπρεγας κάνουν... μαγικά και πετύχουν δυο απίστευτα γκολ με αδιανόητα σουτ για να φτάσουν στο τελικό σκορ.

Δείτε το βίντεο από εκείνο το παιχνίδι:

#OnThisDay in 2007, We beat Tottenham 3-1 at the lane with goals from Fabregas and Adebayor (2). #AFC #COYG pic.twitter.com/zFy1DOBoKL

