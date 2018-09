Μουρίνιο: «Επίτηδες έπεσα στο Γουέμπλεϊ για να... μιλάτε για μένα»! (vid)

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης με τη Γουότφορντ στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων των συλλόγων στα πρωταθλήματά τους, αναφέρθηκε στην πτώση την οποία είδε όλος ο κόσμος και χαμογελώντας είπε:

«Επίτηδες έπεσα για να ασχοληθείτε πάλι λίγο μαζί μου... Ήταν καλή τούμπα και κατάφερα να προστατεύσω και τα κινητά μου»!

Mourinho on his fall at Wembley: “I made it on purpose so you could speak a little bit about myself. It was a good dive and I protect my phones, it was good.” pic.twitter.com/JRsaefGBx0

