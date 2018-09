Ο αρχηγός της Λίβερπουλ ήταν σε γύρισμα με τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ για το επίσημο κανάλι των «κόκκινων» και κρατούσε το κινητό τηλέφωνο του καμεραμάν που τραβούσε τα πλάνα.

Οταν είδε το μήνυμα ενημέρωσε τον τεχνικό που έφυγε άρον - άρον για το μαιευτήριο...

When you're on a shoot and @JHenderson tells you that your wife's waters have broken!!

Cheers Hendo! #LFC @trentaa98 pic.twitter.com/Z1Wxk6WkND

— Lee (@Lee_D_J) 13 Σεπτεμβρίου 2018