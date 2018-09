Σαν σήμερα: Ο πιο προκλητικός πανηγυρισμός του Αντεμπαγιόρ κόντρα στην Άρσεναλ! (vid)

Ο Τονγκολέζος επιθετικός που έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή του και έχει κατηγορήσει την οικογένεια του μέχρι και για... μαύρη μαγεία ώστε ν' αποτύχει στην καριέρα του, είχε σκοράρει με αρχοντική κεφαλιά για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Άρσεναλ, στο Etihad, την 9η Σεπτέμβρη του 2009.

Αμέσως έτρεξε μέχρι την απέναντι πλευρά του γηπέδου και γονάτισε μπροστά στους οπαδούς των «κανονιέρηδων» ανοίγοντας τα χέρια σε μια απόλυτα προκλητική κίνηση, την οποία κατάλαβε γρήγορα συμπαίκτης του και πήγε να τον σηκώσει για να φύγουν μαζί από εκείνο το σημείο.

Για εκείνο τον πανηγυρισμό πλήρωσε 25.000 λίρες πρόστιμο, ενώ, χάλασε τη σχέση του με αρκετούς πρώην συμπαίκτες του από τον λονδρέζικο σύλλογο, αφού μετά αρνήθηκαν να του μιλήσουν ή να του δώσουν το χέρι, όπως ο ίδιος ανέφερε πολλά χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του.

#ONTHISDAY In 2009, Emmanuel Adebayor did this #MCFC #AFC pic.twitter.com/vOZgBwZ2BW

— FootySays (@Footy_Says) September 12, 2018