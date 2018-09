Για πρώτη φορά μετά τον δεύτερο ημιτελικό του Europa League κόντρα στην Ατλέτικο στην Μαδρίτη, ο 33χρονος σέντερ-μπακ κλώτσησε ξανά μπάλα. Ο έμπειρος άσος υπέστη τότε ρήξη αχιλλείου και δεν έμελλε να στεφθεί πρωταθλητής κόσμου με τους Τρικολόρ και τέσσερις μήνες μετά, μπαίνει στο στάδιο της επιστροφής.

