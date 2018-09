Μπουγέλωσαν τον Χάβι Γκράθια για το βραβείο του κορυφαίου! (vid)

Ιταλία - Πολωνία! Με υψηλές αποδόσεις και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Οι «hornets» πέτυχαν τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια που έδωσαν μέσα στον Αύγουστο για το κορυφαίο πρωτάθλημα, ενώ πήραν και μεγάλο αποτέλεσμα και μάλιστα με ανατροπή απέναντι στην Τότεναμ, την περασμένη Κυριακή.

Η συνοχή που παρουσιάζει η ομάδα του Γκράθια και ο σοβαρός τρόπος με τον οποίο δείχνει ότι πορεύεται έδωσαν στον κόουτς του συλλόγου το βραβείο του κορυφαίου προπονητή για τον προηγούμενο μήνα. Φυσικά οι ποδοσφαιριστές του ήταν κατενθουσιασμένοι με το επίτευγμα και... του επιφύλαξαν την δροσερή έκπληξη καθώς πόζαραν μαζί του και με το βραβείο του!

Δείτε το βίντεο:

| Congratulations to Javi Gracia, who has been awarded the @BarclaysFooty's @PremierLeague Manger of the Month for August!

Cue the water, lads! #watfordfc pic.twitter.com/SY6vo6INmW

— Watford Football Club (@WatfordFC) September 7, 2018