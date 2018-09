Η «οβίδα» του Σερί βραβεύτηκε στην Premier League (vid)

Ο Σενεγαλέζος μέσος των «cottagers» είχε ανοίξει το σκορ στην εύκολη νίκη επί των «clarets» με το τελικό 4-2, στις 26/8 και ο Τζο Χαρτ ήταν παντελώς ανήμπορος να σταματήσει τον «κεραυνό» που εξαπέλυσε ο Σερί με το δεξί πόδι αρκετά μέτρα εκτός περιοχής.

Η Premier League ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής πως το βραβείο του καλύτερου γκολ του περασμένου μήνα πήγε στον 27χρονο άσο...

SERI

The @FulhamFC midfielder wins @carling Goal of the Month for this stunner in August pic.twitter.com/WgvjqUbRCn

— Premier League (@premierleague) September 7, 2018