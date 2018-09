Ο 19χρονος μέσος έχει την απόλυτη στήριξη του Ουνάι Έμερι και οι φίλαθλοι της Αρσεναλ τον ψήφισαν ως τον κορυφαίο για τον Αύγουστο σε ποσοστό 68%! Ο Γκεντουζί έπαιξε βασικός και στα τέσσερα ματς των Λονδρέζων στην Premier League, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.

@MatteoGuendouzi

We asked you to vote for your Player of the Month for August...

...and Matteo Guendouzi won with 68% of the vote

— Arsenal FC (@Arsenal) September 6, 2018