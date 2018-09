Η Αρσεναλ επενδύει σε 9χρονο!

Η Αρσεναλ επενδύει στο μέλλον κι αυτή τη φορά πήγε ένα βήμα παραπάνω, αφού έβαλε στις ακαδημίες της έναν 9χρονο. Ο Τζέιντεν Αντετίμπα, γεννήθηκε στη Νιγηρία, μεγάλωσε στη Νότια Αφρική και στα εννέα του χρόνια υπέγραψε συμφωνητικό με τους "κανονιέρηδες". Ο μικρός βρέθηκε από τη SuperSport United στην Αρσεναλ για δοκιμαστικά και τα πήγε περίφημα! Ο 9χρονος λατρεύει Ιβόμπι, Ρονάλντο και τονίζει: «Ο Ρονάλντο μου αρέσει για τη σκληρή δουλειά του, ο Ιβόμπι επειδή ήταν στην ακαδημία της Άρσεναλ από την ηλικία των επτά και τώρα παίζει στην πρώτη ομάδα».

The little man joins the big club!! pic.twitter.com/kQC5EaV3zY

— John Adetiba (@jbatweeter1) August 28, 2018