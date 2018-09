Ο Άλισον ντρίμπλαρε ασταμάτητα στη Ρόμα και... το πλήρωσε στη Λίβερπουλ (vid)

Ο διεθνής γκολκίπερ των «κόκκινων» το έκανε μια φορά απέναντι στη Μπράιτον με την όμορφη λόμπα πάνω από αντίπαλο αμυντικό για ν' αποφύγει το μαρκάρισμά του, όμως προσπάθησε να κάνει και γυριστή, κοφτή ντρίμπλα στο πρόσφατο ματς με τη Λέστερ, με αποτέλεσμα να έρθει η γκέλα.

Βέβαια, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και η κάκιστη αμυντική λειτουργία της ομάδας του Κλοπ και το πολύ κακό και αβέβαιο γύρισμα του Φαν Ντάικ στον τερματοφύλακά του.

Ο Άλισον, ξεκαθάρισε πως δεν είναι τόσο χαζός για να συνεχίσει να κάνει ντρίμπλες από τη στιγμή που την πάτησε, όμως, ο κόσμος των «κόκκινων» συνεχίζει να τον στηρίζει! Μάλιστα, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, δείχνει τον Βραζιλιάνο πορτιέρε να δοκιμάζει αρκετές φορές να παίξει με τη μπάλα στα πόδια όταν υπερασπιζόταν την εστία της Ρόμα, όμως έφτασε η στιγμή να το «πληρώσει» και αυτό συνέβη στη νέα του ομάδα...

He's done it before, so don't expect him to stop pic.twitter.com/272XSECoRZ

— Harry (@HS_10Ftbol) September 4, 2018