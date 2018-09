Για πάντα στη Λίβερπουλ ο Χέντερσον!

Ο αρχηγός για πάντα με τα χρώματα της καρδιάς του. Ο Τζόρνταν Χέντερσον υπέγραψε σήμερα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ και στόχος του να κλείσει την καριέρα του στο Ανφιλντ «Είμαι πολύ ευτυχής που υπέγραψα ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στον κόσμο που θα προτιμούσα να παίζω ποδόσφαιρο. Θέλω να είμαι εδώ για όσο καιρό μπορώ να είμαι» τόνισε ο 28χρονος μέσος. Ο Χέντερσον μετρά 283 εμφανίσεις με τα κόκκινα, έχοντας σημειώσει και 24 γκολ!

