Ο Μανέ πρώτα σκόραρε και μετά έπλενε τις τουαλέτες στο τζαμί της γειτονιάς του! (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει πει ότι ο Σενεγαλέζος επιθετικός είναι τόσο καλό και ντροπαλό παιδί που δεν μιλάει σχεδόν καθόλου και πάντοτε τον βλέπεις να κυκλοφορεί με χαμηλά το κεφάλι.

Οι ισχυρισμοί του ενισχύθηκαν με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας για τις εξωγηπεδικές δραστηριότητες του Μανέ...

Λίγες ώρες μετά το γκολ με το οποίο βοήθησε τη Λίβερπουλ να επικρατήσει της Λέστερ και να συνεχιστεί το απόλυτο (4x4) στο ξεκίνημα της Πρέμιερ, ο φορ των «κόκκινων» έπλενε τις τουαλέτες σε τζαμί της γειτονιάς του, όπου και πήγε για να προσευχηθεί όντας πιστός Μουσουλμάνος...

After the game against Leicester, Sadio Mane spent his night cleaning his local mosque's toilets. RESPECT!pic.twitter.com/bKPzr1Y6Al

— Football Stuff (@FootbalIStuff) September 2, 2018