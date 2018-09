Δυο χρόνια μετά, ο Ρανιέρι αγκάλιασε τον Αζάρ για το πρωτάθλημα του 2016!(vid)

Ο Βέλγος είχε καταφέρει να ισοφαρίσει σε 2-2 στο παιχνίδι που πλέον έμεινε στην ιστορία ως «η μάχη του Στάμφορντ Μπριτζ» από την ένταση και το... ξύλο μεταξύ των παικτών της Τσέλσι και της Τότεναμ.

Από την ισοπαλία εκείνη, η Λέστερ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα σε μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι στη μεγαλύτερη, έκπληξη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Κλαούντιο Ρανιέρι, που πλέον δεν βρίσκεται στην Premier League αλλά στη Γαλλία και τον πάγκο της Ναντ, βρέθηκε πρόσφατα στο Cobham για να μιλήσει με τον Σάρι, αλλά είχε την μεγάλη ευκαιρία να ευχαριστήσει τον Αζάρ για εκείνο το γκολ με το οποίο ολοκληρώθηκε το έπος της Λέστερ πριν από δυο χρόνια...

Ranieri greets Eden Hazard, because he won them the league. pic.twitter.com/b4n1fCcVOi

