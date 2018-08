Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν υπολογίζει τον Λάζαρ Μάρκοβιτς, η διοίκηση της Λίβερπουλ τον έχει ενημερώσει από τις αρχές του καλοκαιριού να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του και η πιθανή έξοδος του 24χρονου επιθετικού από το «Ανφιλντ» σχολιάζεται ευρέως από τους φίλους των «κόκκινων» στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως το twitter.

Ο Μάρκοβιτς, που το πρωί της Παρασκευής (31/8) ξεκίνησε να «ακολουθεί» στο Instagram τον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι ο πρωταρχικός στόχος του «Δικεφάλου» την τελευταία ημέρα των μεταγραφών. Οι επαφές συνεχίζονται, ωστόσο δεν είναι μια καθόλου εύκολη υπόθεση…

O Σέρβος διεθνής πήγε με πολλές υποσχέσεις (και 24 εκατ. ευρώ) στο «Ανφιλντ» το καλοκαίρι του 2014, μετά από μια εκπληκτική σεζόν με την Μπενφίκα, όπου κατέκτησε το νταμπλ στην Πορτογαλία και έφτασε μέχρι τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ. Όμως, φάνηκε να μην αντέχει το βάρος της φανέλας, μετρώντας μόλις 3 γκολ σε 34 συμμετοχές, ενώ μετά την αρχική σεζόν του (2014-15) στην ομάδα ξεκίνησε να παραχωρείται δανεικός σε πολλές ομάδες.

Το συμβόλαιο του Μάρκοβιτς ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, με τη Λίβερπουλ να μην δείχνει καμία διάθεση να το ανανεώσει και να θέλει να τον πουλήσει από την στιγμή που σε ένα χρόνο θα τον χάσει δίχως να βάλει μισή λίρα στο ταμείο της.

Οι φίλοι των «reds» σχολίασαν την επικείμενη αποχώρηση του Σέρβου επιθετικού με τον δικό τους τρόπο στο twitter:

Markovic is off, needed to happen just was never the quality we needed sadly. — Indigo (@IndigoLFC) 29 Αυγούστου 2018

Finally! Such a promising player when he first signed. Shame he got set back by a lot of injuries. Good luck in your next club Markovic! https://t.co/Sk9y0k0dUE — Mitro(@Mitros_on_fire) 29 Αυγούστου 2018

“Lazar Markovic will end his #LFC career in the next 48 hours” pic.twitter.com/jKnD2N5jZq — Josh (@joshboothy) 29 Αυγούστου 2018

Lazar Markovic. Proof that you really can’t polish a turd — Lfc Kev (@Kev1Lfc) 24 Αυγούστου 2018