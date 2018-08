Αυτογκόλ με λόμπα απ' τα 40 μέτρα στο ντεμπούτο του!

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, στην προσπάθειά του ν' απομακρύνει τη μπάλα λίγα μέτρα από το χώρο του κέντρου στο μισό γήπεδο της ομάδας του, δεν υπολόγισε τη στραβοκλωτσιά που εν τέλει έκανε, όπως επίσης δεν είχε ιδέα πως ο τερματοφύλακάς του δεν είχε προλάβει να επιστρέψει στην εστία του, έχοντας προωθηθεί για στημένη φάση στα αντίπαλα καρέ...

Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Μπακούνα αποχώρησε και υποβασταζόμενος στο σφύριγμα της λήξης, αφού τη στιγμή του αυτογκόλ, φάνηκε ν' αποκομίζει τράβηγμα... Όλα στραβά!

Bacuna with a strong contender for the greatest own goal in the history of football just now #CarabaoCup pic.twitter.com/HY7HQqV7b4

— Tom Pike (@TomPike21) August 28, 2018