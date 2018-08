Πέρασε ιατρικά και υπογράφει σε ομάδα... μυστήριο ο Γιάγια Τουρέ (pic)

Ο Τουρέ αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι και όπως έγραψε στο twitter ο Σέλουκ, ο Ιβοριανός μέσος πέρασε στο Λονδίνο από ιατρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει με κάποια ομάδα, χωρίς να αποκαλύψει ωστόσο το όνομά της.

«Ο Γιάγια Τουρέ πέρασε ιατρικά στο Λονδίνο. Είναι κοντά στο να υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο», έγραψε ο Σέλουκ, ο οποίος στη συνέχεια διέψευσε τα σενάρια που αναπτύχθηκαν τόσο για τη Γουέστ Χαμ όσο και για την Κρίσταλ Πάλας.

Toure @YayaToure has passed a medical in London. Yaya is close to signing a new contract.

— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 28 Αυγούστου 2018