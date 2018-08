Παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας φανέλα η Γιουνάιτεντ και είναι... ροζ! (pic)

Το ροζ χρώμα που επέλεξε να δώσει στην εμφάνιση η Γιουνάιτεντ προέρχεται από την εφημερίδα Football Pink, η οποία έβγαινε κάθε Σάββατο από τη Manchester Evening News, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της πόλης.

Η εφημερίδα σταμάτησε να κυκλοφορεί το 2007 και στη Γιουνάιτεντ αποφάσισαν να δώσουν αυτό το ροζ χρώμα στην εκτός έδρας εμφάνιση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την αγοράζουν από τις 13 του Σεπτέμβρη, όπως ανακοίνωσαν οι «Κόκκινοι Διάβολοι».

Introducing our 18/19 @adidasfootball away shirt. On sale 13.09.18 from adidas and club stores. pic.twitter.com/ZFJ03Eiuvp

— Manchester United (@ManUtd) 28 Αυγούστου 2018