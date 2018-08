Η Τότεναμ ανάγκασε τον Μουρίνιο στην πιο βαριά εντός έδρας ήττα στην καριέρα του. Ο Πορτογάλος με ένα θλιμμένο βλέμμα θέλησε να απολογηθεί στους οπαδούς για την άσχημη εμφάνιση, τους χειροκρότησε και αποχώρησε με ένα κασκόλ της ομάδας. Αγνωστο τι θα ακολουθήσει, με τον Μουρίνιο να είναι σε άσχημη θέση...

Jose Mourinho applauding the remaining Man Utd fans at Old Trafford. pic.twitter.com/pSs97ya9fg

— Soccer AM (@SoccerAM) August 27, 2018