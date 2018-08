Τα εκατομμύρια... έφτιαξαν την άμυνα της Λίβερπουλ (vids)

Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που η μεταγραφή τους στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, ολοκληρώθηκε έναντι ποσού ρεκόρ για τη θέση στην οποία αγωνίζονται.

Ο Φαν Ντάικ αποκτήθηκε τον περασμένο χειμώνα έναντι 85 εκατ.ευρώ, ξεπερνώντας το ποσό που είχε διαθέσει η Μάντσεστερ Σίτι για τον Τζον Στόουνς, με τον Ολλανδό αμυντικό να γίνεται εν μια νυκτί ο ακριβότερος αμυντικός στην ιστορία του ποδοσφαίρου, κάνοντας το τεράστιο βήμα από τη Σαουθάμπτον στο Λίβερπουλ.

Ο Άλισον Μπέκερ, μετά την εκπληκτική σεζόν που έκανε με τα χρώματα της Ρόμα και την πορεία των «τζιαλορόσι» στο περσινό Champions League μέχρι και τα ημιτελικά – όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα φιναλίστ Λίβερπουλ και... νυν ομάδα του Βραζιλιάνου γκολκίπερ – φόρεσε τα κόκκινα έπειτα από το κάλεσμα του Κλοπ και έγινε με τη σειρά του ο ακριβότερος τερματοφύλακας παγκοσμίως, αφού ποτέ ξανά στα χρονικά δεν είχαν διατεθεί από κάποιο κλαμπ τα 75 εκατομμύρια που έβγαλε η Λίβερπουλ από τα ταμεία της για να τον κάνει δικό της.

Με τον Άλισον και τον Φαν Ντάικ, λοιπόν, όλα είναι καλύτερα στο «Άνφιλντ».

Και μπορεί φέτος να έχουν περάσει μόλις τρεις αγωνιστικές, ωστόσο, ο σύλλογος από την κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ είναι η πρώτη που φτάνει (σ.σ. χρονικά τουλάχιστον μέχρι και τη στιγμή που γράφεται το κείμενο) που έχει κάνει το 3x3 και μάλιστα, δίχως να δεχθεί γκολ! Ακόμα και η περσινή τρομερή Πρωταθλήτρια Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι, έχει μαζέψει τη μπάλα από τα δίχτυα της δυο φορές και έχει εφτά βαθμούς μετά το μπλόκο από τη νεοφώτιστη Γουλβς στην 3η «στροφή» του πρωταθλήματος.

Ο Άλισον... τρόμαξε τον Κλοπ με το εντυπωσιακό αλλά και παρακινδυνευμένο τσιμπηματάκι της μπάλας που έχει γίνει viral από το απόγευμα του Σαββάτου, αποφεύγοντας με εκπληκτικό τρόπο τον αντίπαλο που τον πίεσε σε γύρισμα της μπάλας που δέχθηκε, ενώ, η ιστορία με τον Φαν Ντάικ έχει ξεκινήσει από το δεύτερο μισό της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

@Alissonbecker got absolutely no chills... Your goalkeeper could never #LFC #LFCFamily #YNWA pic.twitter.com/6gzpuST2SQ

Τα 85 εκατομμύρια που έδωσε η Λίβερπουλ για τον Ολλανδό, ήταν από τις πρώτες και μεγαλύτερες αιτίες για τις οποίες ο «Kloppo» δέχεται πλέον κριτική για τα όσα είχε τονίσει τον πρώτο καιρό της παρουσίας του στον πάγκο της Λίβερπουλ, περί... ορίων που είχαν ξεπεραστεί στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο του 2018 και τα χρήματα που εκείνος δεν ήθελε ποτέ να διαθέσει για την αγορά κάποιου ποδοσφαιριστή.

Οι ανάγκες και τα... σημεία των καιρών, έκαναν τον Γερμανό κόουτς να... σπάσει τον κουμπαρά του για να κάνει τη Λίβερπουλ ομάδα πρωταθλητισμού, ωστόσο, διόλου θα πρέπει να το έχει μετανιώσει με τα νούμερα που προκύπτουν από τις αμυντικές επιδόσεις του κλαμπ τους τελευταίους μήνες.

Στα 18 ματς πρωταθλήματος που έχει παίξει η Λίβερπουλ από τη στιγμή που έκανε ντεμπούτο ο Φαν Ντάικ με την κόκκινη φανέλα, οι 11 φορές που έχει διατηρηθεί ανέπαφη η εστία της ομάδας, από τον Ιανουάριο του 2018, είναι η καλύτερη επίδοση που έχει να επιδείξει κάποιος σύλλογος στο κορυφαίο πρωτάθλημα, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα! Επιπλέον, από τον Φλεβάρη, μέχρι και το τρέχον Σαββατοκύριακο που είναι το τελευταίο του καλοκαιριού για το 2018, μετά και το 1-0 επί της Μπράιτον, το «Άνφιλντ» δεν έχει δει αντίπαλο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα κάποιας εκ των δύο εστιών του «ναού» των οπαδών του συλλόγου! Πράγμα που αν το πάμε και χρονολογικά, συμβαίνει τις τελευταίες... 183 ημέρες!

Έχοντας, φυσικά, και το μηδέν παθητικό στα τρία πρώτα παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με τις Σίτι, Τσέλσι και Τότεναμ να έχουν δεχθεί από δύο γκολ, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει τέσσερα και την Άρσεναλ πέντε, έχοντας, βέβαια, αντιμετωπίσει τους «πολίτες» και τους «μπλε» του Λονδίνου με το... καλημέρα στη φετινή σεζόν.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως όπως υπενθυμίζει και το παρακάτω βίντεο, υπάρχουν και οι στιγμές που ο Φαν Ντάικ κυριαρχεί στην απομάκρυνση του κινδύνου από τα καρέ της Λίβερπουλ στα στημένα των αντιπάλων και από τη δική του παρέμβαση, οι... μηχανές δουλεύουν στο κόκκινο για να βγει σωστή αντεπίθεση και το ταχύτατο τρανζίσιον να οδηγήσει σε γκολ! Και όταν δεν μπορεί να γίνει αυτό, η φετινή ομάδα του Κλοπ βγάζει τόσο σοβαρή εικόνα που παιχνίδια στα οποία πέρυσι ενδεχομένως να έχανε βαθμούς, τώρα πλέον καταφέρνει να τα διαχειρίζεται και να μη χύνει την καρδάρα με το γάλα όταν έχει το πάνω χέρι...

The weird thing is #LFC are more likely to score from an opposition corner than our own.

But, don’t rule us out from our own. If you lose van Dijk in the box, the ball has a stamped passport for the back of the net. pic.twitter.com/8wyzeeRdlk

— Nic Mason (@MrNickMason) August 22, 2018