Η κόντρα των οπαδών της Τσάρλτον με τη διοίκηση καλά κρατεί. Συχνά-πυκνά οι οπαδοί διαμαρτύρονται με διάφορους τρόπους, ζητώντας αλλαγή στην ιδιοκτησία και αυτή τη φορά πέταξαν... σακούλες με πατατάκια στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με την Φλίτγουντ.

Crisps are on the pitch in a protest at the owner Charlton Athletic #card #cafc #protest #efl #walkerscrisps @GaryLineker pic.twitter.com/XFDnfNp96N

— Martin Carey (@MC_Comms) August 25, 2018