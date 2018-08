Επίθεση Ραϊόλα σε Σκόουλς για Πογκμπά και στο βάθος... μεταγραφή (pics)

Ερυθρός Αστέρας - Σάλτσμπουργκ και το ποντάρισμά σου επιστρέφεται*, αν σημειωθεί γκολ με πέναλτι στον αγώνα. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Σκόουλς άσκησε για άλλη μια φορά αυστηρή κριτική στον Πογκμπά μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ από την Μπράιτον.

Ο ατζέντης του Γάλλου άσου, Μίνο Ραϊόλα μέσω twitter επιτέθηκε στον πρώην παίκτη της Γιουνάιτεντ, και τον... τρόλαρε, αναφέροντας ότι θα πρέπει να γίνει αθλητικός διευθυντής στους «Κόκκινους Διαβόλους» για να πάρει μεταγραφή ο πελάτης του.

«Κάποιοι άνθρωποι χρειάζεται να μιλάνε από φόβο μην ξεχαστούν. Ο Πολ Σκόουλς δεν θα έβλεπε ηγέτη ούτε μπροστά στον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Ο Σκόουλς θα πρέπει να γίνει αθλητικός διευθυντής και να συμβουλεύει τον Γούντγουορντ να πουλήσει τον Πογκμπά. Θα είχαν αϋπνίες για να βρουν στον Πογκμπά μία νέα ομάδα», έγραψε ο Ραϊόλα.

Ο Ιταλός μεγαλοατζέντης συνεχίζει να βγάζει δυσαρέσκεια προς τη Γιουνάιτεντ για το γεγονός ότι ο Γάλλος άσος παραμένει στην ομάδα, έχοντας πιέσει όλο το προηγούμενο διάστημα να πάρει μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα.

Some people need to talk for fear of being forgotten. Paul Scholes wouldn’t recognize a leader if he was in front of Sir Winston Churchill. @paulpogba

— Mino Raiola (@MinoRaiola) 21 Αυγούστου 2018