To τρομερό tweet του Κωνσταντόπουλου για τη Μάντσεστερ Σίτι!

Στα 39 του χρόνια ο Ντίμι Κωνσταντόπουλος συνεχίζει στη Μπόρο, στην οποία τον λατρεύουν. Ο Έλληνας γκολκίπερ γνωρίζει εξαιρετικά το αγγλικό ποδόσφαιρο και παρακολουθώντας τη Μάντσεστερ Σίτι να συντρίβει τη Χάντερσφιλντ, έγραψε χαρακτηριστικά ότι ο νόμος πρέπει να περιορίσει τους Πολίτες στη μία επαφή!

«Πιστεύω ότι η Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να περιοριστεί σε ποδόσφαιρο μίας επαφής από το νόμο, διαφορετικά είναι άδικο για όλους τους άλλους», ανέφερε στο tweet του!

I reckon Man City should be limited to one touch football by law otherwise it's not fair for anyone else

— Dimi Konstantopoulos (@Dimster23) August 19, 2018