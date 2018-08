«Να νικήσουμε για τον γιο του Νταβίδ Σίλβα και τη γυναίκα του» (vid)

Το παιδάκι είχε γεννηθεί πρόωρα και για αρκετό διάστημα κινδύνευε σοβαρά η υγεία του. Τελικά όλα πήγαν ευτυχώς καλά για τον Νταβίδ Σίλβα και για τη σύζυγό του.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του νεογέννητου, η Μάντσεστερ Σίτι στάθηκε στο πλευρό του Ισπανού μεσοεπιθετικού. Τόσο οι παίκτες της Σίτι, όσο και ο Γκουαρδιόλα στήριζαν τον Σίλβα δίνοντας του δύναμη και κουράγιο.

Μάλιστα, στο τελευταίο βιντεάκι από το ντοκιμαντέρ της Σίτι που βγήκε στη δημοσιότητα και το ανάρτησε ο Σίλβα στο social media, φαίνεται το πάθος με το οποίο ο Γκουαρδιόλα μιλάει στους παίκτες προτρέποντας τους να νικήσουν για τη γυναίκα και τον γιο του συμπαίκτη τους.

I can never thank my teammates and the staff enough for the support I've received in the hardest months of my life #AllOrNothing pic.twitter.com/nwrUkOY1yp

— David Silva (@21LVA) 16 Αυγούστου 2018