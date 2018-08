Με ένα ένα υπέροχο βίντεο η Γιουνάιτεντ έδειξε στον Κριστιάνο ότι δεν τον ξεχνάει ποτέ (vid)

Πέρασαν 15 χρόνια από εκείνη τη στιγμή που ο Αλεξ Φέργκιουσον του έδωσε εντολή να μπει. Οταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέρασε στη θέση του Νίκι Μπατ στις 16 Αυγούστου του 2003, τα πάντα θα άλλαζαν στην ιστορία της ομάδας. Ο CR7 μπορεί να έχει φύγει από το 2009, αλλά παραμένει κομμάτι των Κόκκινων Διαβόλων, οι οποίο έφτιαξαν ένα όμορφο βίντεο από εκείνο το ντεμπούτο του 18χρονου τότε Πορτογάλου, για να του δείξουν ότι ακόμα τον τιμούν για όσα τους προσέφερε.

16 August 2003: @Cristiano makes his United debut and becomes an instant Old Trafford favourite!

Count those stepovers... pic.twitter.com/yVDS2m3dOp

— Manchester United (@ManUtd) August 16, 2018