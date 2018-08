Ο Μπιέλσα συνεχίζει να δίνει ρεσιτάλ με τα... αγγλικά του! (vid)

Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Η Λιντς τα πηγαίνει εξαιρετικά στο ξεκίνημα της σεζόν υπό τις οδηγίες του Μπιέλσα, ωστόσο το ίδιο δεν συμβαίνει και με τα αγγλικά του Αργεντινού προπονητή, ο οποίος θέλει... εντατικά μαθήματα.

Όπως και μετά τη νίκη επί της Στόουκ, έτσι και μετά το διπλό στην έδρα της Ντέρμπι, ο Μπιέλσα προσπάθησε να κάνει και κάποιες δηλώσεις στα αγγλικά, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν διαφορετικό από την πρώτη φορά. Το παλεύει πάντως, χωρίς να χάνει το κουράγιο του!

Marcelo Bielsa’s interviews are becoming a thing of legend! At this rate he'll have a Yorkshire accent by Christmas pic.twitter.com/9fqd21gwB6

— Soccer AM (@SoccerAM) 13 Αυγούστου 2018