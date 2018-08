Ο Τσεχ την... είπε στη Λεβερκούζεν και αυτή του απάντησε στο twitter (pic)

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Λένο, ο πρώην τερματοφύλακας της Μπάγερ, έμεινε στον πάγκο της Άρσεναλ με τον Πετρ Τσεχ να κάθεται κάτω από τα δοκάρια.

Η Λεβερκούζεν αστειεύτηκε γι' αυτό και ο Τσεχ μάλλον την παρεξήγησε στα social media, ετοιμάζοντας επίθεση εναντίον του γερμανικού συλλόγου και κατηγορώντας τον ότι δεν σέβεται τον υγιή ανταγωνισμό και τις αξίες που πρέπει να δίνουν οι ομάδες στους παίκτες τους από νεαρή ηλικία.

Ωστόσο, για να λυθεί η παρεξήγηση, η Λεβερκούζεν απάντησε στον Τσεχ και στο tweet που έκανε, γράφοντας: «Γεια σου Πετρ. Φαίνεται ότι το αστείο μας, επειδή θέλαμε να δούμε τον πρώην παίκτη μας να αγωνίζεται, παρεξηγήθηκε. Ήταν απλά ένα αστειάκι. Σεβόμαστε τις αξίες που επισημαίνεις και ευχόμαστε σε σένα και στον μεγάλο σου σύλλογο τα καλύτερα. Καλή η απόκρουση στο τετ-α-τετ με τον Αγουέρο».

Hi Petr. It seems our joke about wanting to see Leno, our former player, in action has been taken a bit more harshly/personally than intended. It was only a bit of banter. We’re all for the values you’ve stated and wish you and your big club all the best. Nice 1v1 save on Aguero!

