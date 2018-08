Mπλεξίματα για Σαλάχ: Με κινητό στο χέρι, ενώ οδηγούσε! (pic)

Μπλεξίματα για τον Μο Σαλάχ.

Ένα video που κάνει την εμφάνιση του στο διαδίκτυο, δείχνει τον ηγέτη της Λίβερπουλ να ασχολείται με το κινητό του, ενώ οδηγεί.

Για το video έχει ενημερωθεί και η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ, η οποία όμως δεν δίνει το όνομα του ποδοσφαιριστή.

Ο Αιγύπτιος απειλείται με απαγόρευση οδήγησης για κάποιο χρόνο ή πρόστιμο 1120 ευρώ.

We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know

— MerPolCC (@MerPolCC) 13 Αυγούστου 2018